Kira artış oranı açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Kira artış oranı konusu hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Kira artış oranı TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenmektedir. Peki Kira artış oranı açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik...
Nisan ayı için kira artış oranı henüz açıklanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını duyuruyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini kamuoyuna açıklayacak. Sonrasında ise Nisan ayı kira artış oranı duyurulacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklaması sonrası ayrıntılar netleştiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: 15,78 %16,42
Zam bedeli: 164,2 TL
Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL
Kira artış oranı ve memur ve memur emekli zammında belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamları, 4 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.
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