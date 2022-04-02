HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kira artış oranı açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Kira artış oranı açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?

02.04.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira artış oranı açıklandı mı? sorusunun yanıtı milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından merak konusu oldu. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Kira artış oranı açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Kira artış oranı açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Kira artış oranı konusu hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Kira artış oranı TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenmektedir. Peki Kira artış oranı açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik...

KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI 2022?

Nisan ayı için kira artış oranı henüz açıklanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını duyuruyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini kamuoyuna açıklayacak. Sonrasında ise Nisan ayı kira artış oranı duyurulacak.

2022 NİSAN AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklaması sonrası ayrıntılar netleştiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,78 %16,42

Zam bedeli: 164,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL

Kira artış oranı ve memur ve memur emekli zammında belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamları, 4 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul imsakiye 2022 saatleriİstanbul imsakiye 2022 saatleri
Akşener'in sözlerine açıklama: "Ben söyledim oldu" mantığıyla...Akşener'in sözlerine açıklama: "Ben söyledim oldu" mantığıyla...
İzmir'de fırtına alarmı! Valilik yeni yasakları duyurduİzmir'de fırtına alarmı! Valilik yeni yasakları duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi!

Benzine indirim geldi!

Bruce Willis'in ardından Jim Carrey'den de üzen haber

Bruce Willis'in ardından Jim Carrey'den de üzen haber

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Polisleri ellerinde çekirdekle izlediler!

Polisleri ellerinde çekirdekle izlediler!

Zelenskiy, "Durum kritik" diyerek açıkladı: Türkiye ile görüşüyoruz

Zelenskiy, "Durum kritik" diyerek açıkladı: Türkiye ile görüşüyoruz

Beykoz'da akıllara durgunluk veren anlar!

Beykoz'da akıllara durgunluk veren anlar!

İlginizi Çekebilir

Hamileler oruç tutabilir mi?

Hamileler oruç tutabilir mi?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.