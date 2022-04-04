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Kira artış oranı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE ile 2022 Nisan ayı kira zammı ne kadar oldu?

04.04.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira artış oranı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE ile 2022 Nisan ayı kira zammı ne kadar? Kira sözleşmesine göre, Nisan ayında kiralarını ödeyecek vatandaşlar kira artış oranı yüzde kaç oldu sorusunun cevabını merak ediyor. Mart ayına ilişkin kira zamlarının açıklanmasıyla birlikte 2022 Nisan ayı kira zammı belli oluyor. Peki; 2022 Nisan kira artış oranı (zammı) ne kadar?

Kira artış oranı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE ile 2022 Nisan ayı kira zammı ne kadar oldu?

Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç? 2022 Nisan ayı kira zammı ne kadar? Her yıl yenilenen kira sözleşmeleri Nisan ayına denk gelen kişiler, sözleşmeye göre kiralarını zamlı ödeyecek. Kira zam oranları TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine bağlı oluyor. Peki; 2022 Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ?

TÜİK tarafından saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte kira artış oranı belli olacak.

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MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2022

TÜFE Kira Artış Oranı: %25,98 (Mart 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Şubat 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 519,60 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2.519,60 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 30.235,20 TL

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EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.

Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.


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