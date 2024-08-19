Kira kavgası cinayetle bitti! Uzman çavuş, ev sahibi ile oğlunu silahla vurarak öldürdü

Olay, Akşehir Sanayi Sitesinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya üretimi yapan Necati Çınar ile oğlu Yavuz Çınar'ın (30) iş yerine giden Akşehir Cezaevinde görevli uzman çavuş E.K., kira meselesi yüzünden tartışma yaşadı.

İŞ YERİNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.K, silahla baba ve oğlunu ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Necati ile Yavuz Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır