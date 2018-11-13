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Kira ödemekten bıktı artık teknede yaşıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Bir zamanlar aylık kirası kazancının büyük bölümüne gelen gösterişli bir evde oturan ünlü model şimdi teknede yaşıyor. Eski bir tekne alıp restore eden Kimberley Marren eşi ve çocuğuyla yaşadığı tekneyle nereye isterse gidebiliyor.

Londra'da yaşamak için her ay binlerce sterlin kira ödemekten bıkan 31 yaşındaki model Kimberley Marren, eski bir tekne alıp restore ettirdi. Şimdi sevgilisi ve bebeğiyle birlikte bu teknede yaşıyor

Kira ödemekten bıktı artık teknede yaşıyor

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Marren, sevgilisi Maarten Ketels ve kızları Willow, içinde her tür ihtiyaçlarını karşılayan mütevazı yüzer evlerinde mutlu bir hayat sürüyor.
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Kimberley Warren, daha önce yaşadığı ev için ayda 8 bin sterlin (35 bin lira) kira ödüyordu.
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Bu hayattan bıkan Marren, biriktirdiği paranın 18 bin sterlini ile bir kanal teknesi satın aldı.
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7 bin sterline tekneyi onartan ve düzenleyen Marren, şimdi buradaki yüzer hayatından son derece memnun.
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İşte ünlü modelin tekne hayatından görüntüler.
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