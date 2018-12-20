Kira ödemeyen kızını icraya verip, tahliye kararı aldırdı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Mehmet Özen (78), 2,5 yıldır evinde oturan kızı Yasemin Güneş'i (43), kira ödemediği gerekçesiyle icraya verip tahliye davası açtı. Mahkeme, evin tahliyesine karar verdi. Kepez ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde bulunan apartmandaki 4 dairesinden birini, 2,5 yıl önce kızı Yasemin Güneş'e oturması için veren Mehmet Özen, aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kızından kira ödemesini istedi. Güneş kabul etmeyince, Özen, kızını icraya verdikten sonra tahliye davası açtı. Antalya 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, Yasemin Güneş ve eşi ile davacı Mehmet Özen'in avukatı katıldı. Yasemin Güneş, babasının isteği üzerine söz konusu dairede oturduklarını, alacaklarını isteyince babasının da kendilerinden kira istediğini ileri sürdü. Mahkeme icra takibinin devamına, takip konusu asıl alacak 7 bin 200 liranın yüzde 20'sini oluşturan 1440 lira icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve dairenin tahliyesine karar verdi. 'BEN DAİREDE OTURMAK İSTEMEDİM' Adliye çıkışında gazetecilere konuşan Yasemin Güneş, babasının kendisini 20 yıl çalıştırdığını, paraları ve altınlarını aldığını iddia etti. Müteahhit tarafından yapılan apartmandan ailelerine düşen 4 dairenin babası tarafından 4 kardeşe birer daire olarak verildiğini anlatan Güneş, “Ben dairede oturmak istemedim. 'Ben öldükten sonra mı yanımda oturacaksın', 'Evi kiraya verdirip telef mi ettireceksin' diye sitem etti. 'Ben ev almak istiyorum, gelmek istemiyorum' dedim. 'Kredi çekip ömür boyu borç mu ödeyeceksin' dedi. Beni zorlayınca evde oturmayı kabul ettim" diye konuştu. 'BİN LİRA KİRA İSTİYOR' Evde 2,5 yıl oturduktan sonra kardeşinin yönlendirmesiyle babasının kendisinden kira istediğini öne süren Yasemin Güneş, “2,5 sene sonra kendi evim diye oturduğum evde kiracı durumuna düştüm. Benden bin lira kira istiyor. Sürekli kapıma geldi, eşyalarımı aşağıya atmaya kalkıştı" diye konuştu. Yaşananlar nedeniyle eşinin boşanma davası açtığını belirten Güneş, davanın sürdüğünü kaydetti. Babayla kızının mahkemelik olduğunu herkesin bilmesini istediğini aktaran Güneş, “Mağdurum, evi vermek istemiyorum, o ev benim. İşlerim iyi olduğu için ve araba aldığımdan dolayı bu duruma geldik. 'Sen çok para kazanıyorsun, kira vereceksin' demeye başladılar. Babamın gözünü para pul bürüdü. Paraya doymuyor" diye konuştu. 'KREDİ BORCUM VAR' Gazetecilerin telefonla ulaştığı Mehmet Özen ise kızının alacaklarını isteyince kendisinin de kira istediği iddiasının gerçek olmadığı söyledi. Evi yaptırmak için bankadan 200 bin lira kredi çektiğini ve bunun 80 bin lira kadarının hala durduğunu anlatan Özen, “Evlerin vergi borçları birikti. Kızıma '500 lira sen ver, 500 lira da kardeşin versin yatırayım' dedim kabul etmedi. Biz borç harç içindeyken hem evde bedava oturup, hem de bize yardım etmemesine kızdım. Bu nedenle kira vermesini, vermiyorsa evi boşaltmasını istedim" dedi. Özen, ölümünün ardından daireyi satmaması şartıyla kızına miras bırakacağını da sözlerine ekledi.

