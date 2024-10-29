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Kira ödeyenler aman dikkat! Bu hata sizi kiracısı olduğunuz evden tahliye ettirebilir...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.10.2024 13:30
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Ankara'da yaşanan olayda 20 TL eksik kira yatıran Javid Salomov'a ev sahibi Hüseyin Deliömeroğlu tarafından dava açıldı. Ev sahibi eksik kirayı görür görmez avukatıyla icra dosyasına başvurdu. Kiracı durumu inkar etti ancak olanlar oldu.

Kira ödeyenler aman dikkat! Bu hata sizi kiracısı olduğunuz evden tahliye ettirebilir...

Ankara'da Hüseyin Deliömeroğlu, Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki evinde oturan Javid Salomov'un 2 bin 220 lira olan kira bedelini haziran ayında 2 bin 200 lira olarak banka hesabına yatırdığını gördü.

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İCRA DOSYASINA İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine ev sahibi Deliömeroğlu, avukatı Emre Güneş aracılığıyla kiracının eksik 20 lirayı ödemesi ve 1 ay içinde ödemezse evden tahliye edilmesi için dava açtı. Söz konusu parayı yatırmayan kiracı ise icra işlemine itiraz etti. Kiracı Salamov, kirasını tam yatırdığını ve ev sahibinin herhangi bir alacağının bulunmadığını savundu.

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İCRA İŞLEMİ DURDURULUNCA DAVA AÇTI

İtiraz nedeniyle icra işleminin durdurulması üzerine ev sahibi, Ankara 12'nci İcra Hukuk Dairesi'ne 'itirazın kaldırılması, sözleşmenin feshi, kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi' talebiyle dava açtı.

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EVDEN TAHLİYE EDİLDİ

Açılan davanın karar duruşması 25 Ekim’de görüldü. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, kiracının icra işlemine yaptığı itirazın kaldırılmasına, asıl alacak olan 20 TL'nin yüzde 20’si oranında icra inkar tazminatın kiracıdan alınarak ev sahibine verilmesine ve evin tahliyesine hükmetti.

(DHA)

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icra Kira ev sahibi
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