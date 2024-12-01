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Kira sözleşmesi e-Devlet'ten nasıl yapılır? e-Devlet'ten kira sözleşmesi yapma

Burcu Tufan Burcu Tufan
30.11.2024 11:45
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-Devlet üzerindeki hizmet seçenekleri arasında Kira Sözleşmesi İşlemleri öne çıkar. 2024 senesinde faaliyete geçen hizmet sayesinde taşınmaz sahipleri tarafından pratik bir şekilde sözleşme oluşturulabilir. Buna ek olarak ilgili belgenin kiracılar tarafından e-Devlet aracılığıyla onaylanması da mümkündür. Bu kapsamda e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hazırlama adımları detaylı olarak listelenmelidir.

Kira sözleşmesi e-Devlet'ten nasıl yapılır? e-Devlet'ten kira sözleşmesi yapma

Günümüzde e-Devlet aracılığıyla tamamlanabilen işlemler arasında kira sözleşmesi yapma opsiyonu yer alır. Söz konusu seçenekten yararlanılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki hizmetlere erişim sağlanmalıdır. Bu kapsamda e-Devlet platformundaki ilgili sekmeye giriş yapılması ve belge taslağının pratik adımlarla oluşturulması mümkündür. Ev sahiplerinin dijital ortamda hazırladığı kira sözleşmelerinin geçerlilik taşıması için ise belgenin kiracılar tarafından onaylanması gerektiği hatırlatılmalıdır.

Kira sözleşmesi e-Devlet'ten nasıl yapılır?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından 2024'ün ilk yarısında yapılan açıklamalara göre kira sözleşmelerinin e-Devlet aracılığıyla hazırlanmasının mümkün hale getirildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda e-Devlet kira sözleşmesi hizmeti ilgili platformdaki işlem seçenekleri arasında yerini almıştır. Söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen kişilerin belirtilen resmi platforma kullanıcı bilgileriyle giriş yapmaları gerekir. Bununla birlikte ilgili hizmetin 18 yaşından büyük olan vatandaşlar tarafından kullanılabildiği açıklanmalıdır.

e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hazırlama aşamalarından önce ele alınan hizmetin nasıl ilerlediği hakkında genel bilgi sunulmasında fayda vardır. Vatandaşlık platformundan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Kira Sözleşmesi İşlemleri" hizmetine erişim sağlayan kişiler ilk olarak kullanıcı hesaplarına giriş yapmalıdır. Ardından taşınmaz sahibi olan gerçek şahısların söz edilen sayfadan kira sözleşmesi belgesini hazırlamaları gerekir. Bu kapsamda kiracıların da aynı hizmetten yararlanarak sözleşmeyi onaylamaları mümkündür.

Güncel bilgilere göre 10 hissedara kadar sahipliği bulunan taşınmazlarda ilgili hizmetten yararlanılabildiği anlaşılır. Dolayısıyla e-Devlet üzerinden belirtilen nitelikte olan taşınmazlar için oluşturulan kira sözleşmeleri onaylandıktan sonra barkodlu belge de oluşturulabilir.

e-Devlet'ten kira sözleşmesi yapma

Kira sözleşmesi e-Devlet üzerinden hazırlanırken ilk olarak taşınmaz sahiplerinin ilgili platforma giriş yapmaları gerekir. Kullanıcı bilgileriyle sisteme erişim sağlayan kişiler Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Kira Sözleşmesi İşlemleri adlı sekmeye ulaşmalıdır. Ardından aşağıdaki temel adımların dikkate alınmasıyla taşınmaz sahipleri tarafından kiracılara onaylatılacak olan sözleşme belgeleri hazırlanabilir:

  • Erişim sağlanan sekmede belge oluşturulurken kiracıyla ev sahibinin T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileri sisteme aktarılır.
  • Yukarıdaki verilerin yanı sıra kiralanan taşınmazın konum bilgisi, aylık talep edilen ücret, depozito tutarı ve sözleşme başlangıç/bitiş tarihleri de belgeye yazılmalıdır.
  • e-Devlet aracılığıyla kira sözleşmesi hazırlanırken özel şartlara da yer verilmesi mümkündür.
  • Tüm bilgiler sisteme aktarıldığı zaman işlem onayı verilmeden önce belge taslağı incelenebilir.
  • Taslak incelemesi yapıldıktan sonra belgenin oluşturma aşamalarının tamamlanması uygundur.
  • Ev sahipleri tarafından hazırlanan elektronik kira sözleşmesine karşı taraf da onay verdiği zaman söz konusu belgenin geçerlilik taşıdığı belirtilmelidir.
Anahtar Kelimeler:
e-devlet Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sözleşmesi
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