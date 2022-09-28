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  4. Kira tartışmasında ikinci perde: Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Kira tartışmasında ikinci perde: Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

28.09.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de bir apartmanda kiracı olan Halil İbrahim Karatürk, iddiaya göre kiraya yapılan zamda anlaşamadıkları gerekçesiyle ev sahibi tarafından şiddet gördüğünü söylemişti. Karatürk, 70 yaşındaki ev sahibi Naci G.'nin kapıya dayandığını ifade ederken, ev sahibi ise asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Naci G., yaşananları anlatırken hüngür hüngür ağladı.

Ümraniye'ye bağlı Çakmak Mahallesi'ndeki Gür Apartmanı'nda yaşayan 35 yaşındaki Halil İbrahim Karatürk, ev sahibiyle kira zammı konusunda anlaşamayınca birbirine girdi.

İddiaya göre ev sahibi, 1400 lira olan kirayı 5 bin lira yapmak istedi. Kiracı ise vakti geldiğinde 3 bin lira yatırınca ortalık karıştı. Karatürk, ev sahibinin, kapısına dayandığını, sözlü ve fiziki tacizde bulunduğunu iddia etti.

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Ümraniye'de apartmanı ayağa kaldıran olay! Ev sahibinden hem sözlü hem fiziksel tacizÜmraniye'de apartmanı ayağa kaldıran olay! Ev sahibinden hem sözlü hem fiziksel taciz

EV SAHİBİ, HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Yaşanan gerginlik sonrası apartman adeta karışırken, 70 yaşındaki ev sahibi Naci G. de yaşananlar anlattı. Show habere konuşan yaşlı adam, "Kapıyı tık tık vurduk, açar açmaz gırtlağıma yapıştı. Bunlar kurtardılar beni. Beni öldürmeye teşebbüs etti. Gözünde 1 trilyonluk güneş gözlüğü, bir trilyonluk araba çekti altına. Ben de halk ekmeği alıyorum. Ben neler çektim, babalık yaptım 7 sene. Beni mahkemelere bıraktı. Beni rezil ettiler." dedi.

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Naci G.'nin ve eşinin, yaşananları anlattıkları sırada gözyaşlarını tutamadığı he hüngür hüngür ağladığı görüldü.

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Ümraniye Kiracı ev sahibi
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