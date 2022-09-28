Kira tartışmasında ikinci perde: Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Ümraniye'ye bağlı Çakmak Mahallesi'ndeki Gür Apartmanı'nda yaşayan 35 yaşındaki Halil İbrahim Karatürk, ev sahibiyle kira zammı konusunda anlaşamayınca birbirine girdi.

İddiaya göre ev sahibi, 1400 lira olan kirayı 5 bin lira yapmak istedi. Kiracı ise vakti geldiğinde 3 bin lira yatırınca ortalık karıştı. Karatürk, ev sahibinin, kapısına dayandığını, sözlü ve fiziki tacizde bulunduğunu iddia etti.

EV SAHİBİ, HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Yaşanan gerginlik sonrası apartman adeta karışırken, 70 yaşındaki ev sahibi Naci G. de yaşananlar anlattı. Show habere konuşan yaşlı adam, "Kapıyı tık tık vurduk, açar açmaz gırtlağıma yapıştı. Bunlar kurtardılar beni. Beni öldürmeye teşebbüs etti. Gözünde 1 trilyonluk güneş gözlüğü, bir trilyonluk araba çekti altına. Ben de halk ekmeği alıyorum. Ben neler çektim, babalık yaptım 7 sene. Beni mahkemelere bıraktı. Beni rezil ettiler." dedi.

Naci G.'nin ve eşinin, yaşananları anlattıkları sırada gözyaşlarını tutamadığı he hüngür hüngür ağladığı görüldü.

