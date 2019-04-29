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Kira yardımını alamadı, KDK devreye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:22 | Son Güncelleme

Riskli olduğu için evinden çıkmak zorunda kalan vatandaşın kira talebini belediye reddetti ancak devreye KDK girdi.İstanbul’un Bağcılar ilçesinde oturan bir kişi, evinin yıkılma riski olduğu için kiraya çıktı.

Kira yardımını alamadı, KDK devreye girdi

Riskli olduğu için evinden çıkmak zorunda kalan vatandaşın kira talebini belediye reddetti ancak devreye KDK girdi.
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde oturan bir kişi, evinin yıkılma riski olduğu için kiraya çıktı. Aradan bir süre geçtikten sonra belediye, vatandaşın evinin bulunduğu alanda kentsel dönüşüm projesi başlattı. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgedeki evler boşaltıldı ve ev sahiplerine kira yardımı yapılmaya başlandı. Evi riskli olduğu için daha önce evini boşaltan vatandaş da kira yardımına başvurdu. Belediye ise “Sen riskli olduğu için evinden çıktın” diyerek kira yardımı talebini reddetti.
Kira yardımı alamadığı için mağduriyet yaşadığını ifade eden vatandaş Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. KDK başvuruyu inceledikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bağcılar Belediyesinden bilgi ve belge talep etti. Süreçte, yetkililer Ombudsmanlık tarafından bizzat aranılarak, vatandaşın talebinin mevzuata uygun olduğu ve hakkaniyetli bir idare için kira yardımının verilmesi gerektiğini ifade etti. Belediye yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde vatandaş kira yardımı konusunda yeni bir başvuru yaptı ve idare de başvuruyu kabul etti.

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