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Kira yüksek geldi karakol kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 12:02 | Son Güncelleme

İzmit'te bulunan Kuruçeşme Polis Merkezi 5 bin lira kira fazla geldi. Karakol yeni bir yer bulunana kadar kapatıldı. Kuruçeşme Polis Merkezi için yeni bir yer bulunana dek 3 resmi ve 6 bekçi ekibinin de bulunduğu 18 kişilik bir ekip bölgede takviye olarak görev yapacak. Kuruçeşme Polis Merkezi tarafından yürütülen resmi işlemler ise geçici olarak Sümer Polis Merkezi tarafından yürütülecek.

Kira yüksek geldi karakol kapatıldı

İzmit Kuruçeşme bölgesinde yaklaşık 45 bin nüfusun yaşadığı 7 mahalleye hizmet veren Kuruçeşme Polis Merkezi, SGK'nın 3 yıllık kira talebinin çok yüksek olması sebebiyle taşındı. Yaklaşık 20 yıl önce Kuruçeşme Doğan Mahallesi'nde bulunan İzmit Belediyesi'ne ait binanın zemin katının bir kısmı, karakol olarak kullanılması amacıyla emniyet müdürlüğüne tahsis edilmişti. 3 yıl önce İzmit Belediyesi'nin borçlarından ötürü içerisinde karakolun da bulunduğu bina borçlara karşılık olarak SGK'ya devredildi.

AYLIK 5 BİN TL KİRA BEDELİ

Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından SGK aylık 5 bin TL kira bedeli belirleyerek, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden devir tarihi olan 2015 yılından itibaren 3 yıllık toplu kira bedeli olarak yaklaşık 180 bin TL talep etti. Kira bedelini yüksek bulan Emniyet Genel Müdürlüğü ise geçmişe dönük 3 yıllık kira bedelinin ödenmesinin ardından karakolun bölge içerisinde taşınmasını uygun gördü. Şu an polis merkezi olarak kullanılan bina boşaltılırken, Kuruçeşme Polis Merkezi'nin yürüttüğü işlemler, karakol için yeni bir yer bulunana kadar en yakın karakol olan Sümer Polis Merkezi tarafından yürütülecek.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmit Kuruçeşme Polis Merkezi

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