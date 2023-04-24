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Kıraathanede oturan husumetlilerine kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

24.04.2023 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tabanca ile bir kıraathaneyi basan M.D.Ç., husumetlisi olduğu ileri sürülen kişilere kurşun yağdırdı. Olayda, bir kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Kıraathanede oturan husumetlilerine kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 1 kişi öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kıraathanedeki silahlı saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'taki kıraathanede silahlı saldırı ihbarının ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekipler, saldırıda Mustafa Er'in (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Ali A. (43) ile İbrahim Y. (30), Mehmet Y. (31), Erkmen A. (31) ve Yiğit Y. (29) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen ve olay yerinden araçla kaçan M.D.Ç'nin (20) yakalanması için çalışma başlatıldı.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIYORLARMIŞ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından olayı gerçekleştirdikten sonra Selçuk ilçesine kaçan şüphelilerin saklandığı adrese baskın düzenledi.

Operasyonda silahlı saldırıyı düzenleyen M.D.Ç. ve C.K. ile birlikte yardım ve yataklık yapan 6 şüpheli olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.

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Şüphelilerin, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde irtibat kurduğu göçmen kaçakçıları aracılığıyla yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.

Aralarında husumet bulunan M.D.Ç'nin geçen hafta karşı grup tarafından darbedilmesi sonucu olayı da bu yüzden tasarlayarak gerçekleştirdiği bildirildi.

Adreste yapılan aramada 4 tabanca, 31 fişek, bir kasatura ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Kıraathane saldırı

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