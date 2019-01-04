HABER

KIRAATHANEDE OYUN OYNARKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 18:38 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda, Refik Yanıkdağ (36), kıraathanede yüzü maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda, Refik Yanıkdağ (36), kıraathanede yüzü maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan Yanıkdağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Refik Yanıkdağ, kıraathanede arkadaşlarıyla oyun oynarken, içeriye yüzü maskeli iki kişi girdi. Yanıkdağ'ın bulunduğu masaya yönelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler. Bellerindeki tabancaları çıkararak ateş etmeye başladılar. Saldırının ardından dışarı çıkan saldırganlardan biri tekrar içeri girerek Refik Yanıkdağ'a birkaç el daha ateş etti. Saldırganlar, olayın ardından yaya olarak kaçtı.
Bacaklarından yaralanan Refik Yanıkdağ'ın ilk yardımına kıraathanedekiler koştu. Vatandaşlar buldukları bezlerle yaralara tampon yaptı.
Oğlunun vurulduğunu duyduktan sonra kıraathaneye gelen Murat Yanıkdağ, birkaç kez aramasına rağmen ambulansın gecikmesi üzerine sinir krizi geçirdi. Baba Yanıkdağ, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Ağır yaralı olduğu öğrenilen Refik Yanıkdağ, ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Yaralının kahvehanenin içerisinde yatması
-Polis ekiplerinin gelişi
-Ambulansın gelişi
-Silahla vurulan kişinin babasının sağlık ekiplerine tepki göstermesi
-Çevredeki vatandaşların babayı sakinleştirmeye çalışması
-Yaralının ambulansa alınması
-Ambulansın gidişi
-Kahvehaneden genel ve yakın detaylar

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
DHA DIŞ - IPhone ile kurumsal mesaj atan Huawei çalışanları cezalandırıldıDHA DIŞ - IPhone ile kurumsal mesaj atan Huawei çalışanları cezalandırıldı
Silivri'de deniz kahverengiye büründüSilivri'de deniz kahverengiye büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Mehmet Gelen tutuklandı

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Tutuklandı

Kayseri'de sokak köpekleri saldırısı! Lise öğrencisi Mehmet Özer hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda yeni gelişme! 12 kişi için tutuklama kararı

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda 12 tutuklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün iğrenç yüzünü anlattı

Teslim oldu, her şeyi anlattı! Yaralı teröriste tecavüz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.