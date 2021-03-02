Kıraathaneler kahveler açıldı mı? Hangi illerde açılacak?

Ülkemizde korana virüs vaka sayılarının düşmesiyle birlikte normalleşme çalışmalarına başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı konuşmaya çevrilmişti. En merak edilen sorulardan biri olan “Kıraathaneler ve kahveler açıldı mı?” sorusu cevaplandı. Peki kıraathaneler ve kahveler açıldı mı?

Kıraathaneler ve kahveler açık mı?

1 Mart saat 15.00’de başlayan Kabine Toplantısı’ndan normalleşme ile ilgili çıkacak adımlar merakla bekleniyordu. Akşam saat 20.00 sularında biten Kabine Toplantısı sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçti. Normalleşme adımlarının iller bazında kademeli olarak kalkacağı bilgisini vatandaşla paylaştı. Hafta sonu kısıtlamaları mavi ve sarı bölgelerde kalkarken, turuncu ve kırmızı bölgelerde yasakların Pazar günleri bir süre daha devam edeceği bilgisi verildi. Hafta içi sokağa çıkma yasağı ise 81 ilde hala devam ediyor. Bu kararla beraber kıraathane ve kahvelerin açılış müjdesi de verildi. Buna göre, kıraathaneler ve kahveler tüm illeri kapsayacak şekilde 07.00 – 19.00 saatleri arasında, %50 kapasite ile faaliyetlerine başlayabilecek.



