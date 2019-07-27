Kıraathaneye kumar baskını

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye polis baskın yaptı. Baskında kurpiyerlik yapan yabancı uyruklu 2 kadın ile kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş hanında bulunan kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kıraathaneye saat 01.00 sıralarında baskın düzenledi. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan baskında 16 kişi kumar oynarken yakalandı.

Para karşılığı poker oynattığı öne sürülen Y.B., T.K., Y.Ö., M.Ç., O.O., S.V. ile kurpiyerlik yapan Ukraynalı N.S. ve N.O. adlı kadınlar, gözaltına alındı. Baskında 2 poker masası, 1814 pul ve 14 deste açılmamış poker kağıdı ele geçirildi.

Kumar oynadıkları belirlenen 16 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplam 5 bin 120 TL para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan Y.B., T.K., Y.Ö., M.Ç., O.O. ve S.V.'nin polis merkezindeki işlemleri sürerken, Kıbrıs'tan geldikleri tespit edilen Ukraynalı 2 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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