HABER

Kıraathaneye taşlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 08:54 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler kıraathaneye taşlı saldırıda bulundu.

Kıraathaneye taşlı saldırı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler kıraathaneye taşlı saldırıda bulundu. İş yerinde hasar meydana gelirken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Hamidiye Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Kurtuluş Sokak'ta bulunan kıraathaneye, plakası belirlenemeyen aracın içindekiler tarafından taşlar atıldı. Saldırı sırasında kapalı olan kıraathanenincamları kırıldı. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelip, inceleme yapan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kıraathaneye taşlı saldırıKıraathaneye taşlı saldırıKıraathaneye taşlı saldırı

Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti
Üst geçidi kullanmayan genç canından olduÜst geçidi kullanmayan genç canından oldu
Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti... Defalarca bıçaklayıp, darp edip kaçtılarSokak ortasındaki tartışma kanlı bitti... Defalarca bıçaklayıp, darp edip kaçtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.