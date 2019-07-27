Kıraç, Devrek’te hayranlarını coşturdu

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde düzenlenen 30'uncu Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali’nde sahneye çıkan Kıraç, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Devrek'te bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali’nin dördüncü gününde Kıraç sahneye çıktı. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, Kıraç'ın söylediği birbirinden güzel şarkılarla unutulmaz bir gece yaşadı. Kıraç’ın, ‘Ayşem’, ‘Senden başka’, ‘Zaman’ gibi sevilen parçalarına hayranları da eşlik etti.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Kıraç’a, Devrek bastonu hediye etti. Başkan Bozkurt, oğlu Çağrı’nın bastonları çok sevdiğini söyleyen Kıraç'a bir de üzerinde ‘Çağrı’ yazan baston verdi. Oğlu için hediye edilen ikinci bastonu görünce şaşıran Kıraç, “Çağrı bu hediyeye çok sevinecek” dedi.

Konser, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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