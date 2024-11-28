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  4. Kiracı - ev sahibi kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

Kiracı - ev sahibi kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

28.11.2024 00:44
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Batman'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan kavgaya tarafların yakınları da katıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 3 kişi yaralandı.

Kiracı - ev sahibi kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre Batman merkez Gültepe Mahallesi'nde bulunan su parkında bir araya gelen ev sahibi ile kiracı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, kavgaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Büyüyen kavgada 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman kavga Kiracı ev sahibi
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