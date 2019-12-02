HABER

Kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 02:25 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde bir ev sahibi tartıştığı kiracısı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.Olay saat 23:00 sıralarında , Altınordu Mahallesinde meydana geldi.

Kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

İzmir’in Konak ilçesinde bir ev sahibi tartıştığı kiracısı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.
Olay saat 23:00 sıralarında , Altınordu Mahallesinde meydana geldi. Kiracı olarak kaldığı evde alkollü olduğu iddia edilen Ali R. D. (64) ile ev sahibi Necim Ökmen arasında (64) bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddalara göre tartışmanın büyümesi üzerine kiracı Ali R.D, evde bulunan pompalı tüfekle ev sahibi Ökmen’e ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ökmen yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis kiracı Ali R.D. yi gözaltına aldı. Necim Ökmen’in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

PARTNERBomba iddia! 'Amerikalı bir kadınla evli'Bomba iddia! 'Amerikalı bir kadınla evli'
Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldıYangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Yeni evli çiftin evi lağım suları altında kaldıYeni evli çiftin evi lağım suları altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam Hatip Lisesi müdüründen aday öğretmenlere 'talimat' iddiası!

İmam Hatip Lisesi müdüründen aday öğretmenlere 'talimat' iddiası!

Yarışmadaki sözleri olay olmuştu! 'Yapımcı tarafından bilinçli bir şekilde...'

Yarışmadaki sözleri olay olmuştu! 'Yapımcı tarafından bilinçli bir şekilde...'

İğrenç olay! 7 çocuk ve 9 torun sahibi... Çocuğa tacizdan tutuklandı

İğrenç olay! 7 çocuk ve 9 torun sahibi... Çocuğa tacizdan tutuklandı

Kara teslim! Peş peşe uyarılar

Kara teslim! Peş peşe uyarılar

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Erbakan'dan AK Parti iddialarına tepki!

Erbakan'dan AK Parti iddialarına tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Traktör evin bahçesine devrildi: 1 ölü 

Traktör evin bahçesine devrildi: 1 ölü 

İzmir'de gece yarısı vahşet! Ev sahibine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Ev sahibine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Bursa'da platonik aşık dehşeti: 1 yaralı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Pendik'te çok acı olay! 80 yaşındaki yaşlı adamın denizden cesedi çıktı!

80 yaşındaki yaşlı adamın denizden cesedi çıktı!

Bursa'da korkunç kaza! Aracın altında kalan kadın 700 metre sürüklendi

Aracın altında kalan kadın 700 metre sürüklendi!

İngiltere'de terör örgütü PKK yandaşları Türk öğrenciye saldırdı

İngiltere'de terör örgütü PKK yandaşları Türk öğrenciye saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.