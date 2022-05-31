Kiracı hakları ve ev sahibine hangi durumlarda dava açılabileceği, konuya ilişkin davalarda yüzde 20 artış olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kira uyuşmazlığı sorununda arabuluculuğun zorunlu hale getirileceği aktarıldı. Peki Kiracı hakları nelerdir? Kiracı, ev sahibine hangi durumlarda dava açabilir? Detaylar haberimizde....

KİRACI HAKLARI NELERDİR?

Kira tespit ve kira tahliye davalarında artış olduğu öğrenildi.

Enflasyon artış oranı karşısında ödenen aylık kira parasını az bulan ev sahipleri; kira tespit davası açtığı gibi kendi belirlediği ücreti almak için kiracıyı tahliye tehdidi altında tutarak tahliye davası açabiliyor. Fakat aylık kira ücretinin nasıl artırılacağı Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi ile düzenlenmiştir.

Buna göre; mal sahibi ilk 5 sene kiraya TÜFE artış oranında zam talep edebilir. Kira sözleşmesinde TÜFE artış oranının altında artış oranı kararlaştırabilir. Fakat üzerinde artış oranının kararlaştırılamayacağı açık şekilde belirtilmiştir.

Ev sahipleri hiçbir koşulda evin bulunduğu yerde konut fiyatlarının artış göstermesini ya da kira ücretlerinin arttığını gerekçe göstererek TÜFE artış oranın üzerinde fiyat artıramaz. Öte yandan ek ödeme de isteyemez.

KİRACI, EV SAHİBİNE HANGİ DURUMLARDA DAVA AÇABİLİR?

5 sene dolduğunda ise mal sahibi isterse hak ve nesafet kuralına göre yörede oluşan emsal kira paralarına göre artış talep edebilmektedir.

Ev sahipleri 5 sene dolduğunda kira tespit davası da açabilmektedir.

Öte yandan kira süresinin bitmesi tahliye sebebi olamaz. Ev sahibinin tahliye için haklı bir sebebi olması gerekmektedir. Ayrıca, kiracının oturduğu evin sahibi değişmesi halinde yeni ev sahibinin bir ay içinde ihtiyaç iddiasını kiracıya bildirmesi gerekiyor. 6 ay sonra da kendisi, eşi, çocukları veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacı için tahliye davası açabiliyor.

Öte yandan mal sahipleri ‘oğlum, kızım, babam, annem gelecek’ gerekçesiyle kiracıyı evden çıkarmak isterse bunu belgelemek durumundadır.

Söz gerekçe yerine geçmez. Kira kontratı dolmuşsa, ev sahibi gerekçesini belgelerse, tahliye ettirebilir. Fakat bu nederle de kiracıyı evden çıkaran ev sahibi 3 yıl boyunca evi üçüncü bir kişiye kiraya veremez. Aksi takdirde, çıkarttığı kiracıya bir yıllık kira bedelini (tazminat) ödemekle yükümlüdür.

