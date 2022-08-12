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Kiracılar dikkat! Bu durumda kapı önüne konulabilirsiniz

12.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da artan kira fiyatlarından sonra birçok kişi ev arkadaşı aramaya başladı. 'Evde kalacak kişi sayısına göre kiralar artış gösterebiliyor' diyen İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa uyarıda bulunarak 'Ev sahibi evinde kontratta belirtilen dışında kişilerin yaşadığını öğrendiği taktirde mahkeme yoluyla kiracıları tahliye ettirebilir' dedi.

Kiracılar dikkat! Bu durumda kapı önüne konulabilirsiniz

İstanbul'da artan kira fiyatları sonrasında birçok kişi çözümü ev arkadaşı aramakta buldu. Konuyla ilgili İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa uyarıda bulundu. "Evde kalacak kişi sayısına göre kiralar artış gösterebiliyor" diyen Aşa, "Ev sahibi evinde kontratta belirtilen dışında kişilerin yaşadığını öğrendiği taktirde mahkeme yoluyla kiracıları tahliye ettirebilir" diye konuştu.

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"KİRACININ EV ARKADAŞINI MUHATAP ALAMIYOR"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Bugün görüştüğümüz bir kişi 8 aydır kiralık afişinin asılı olduğunu söyledi. Bu da yüksel bedellerden dolayı talep olmadığı anlamına geliyor. Ev aradığın zaman yüksek fiyatlarla karşılaşıyorsun. Genelde kira sözleşmelerinde evde kaç kişi yaşayacağı ve kimlikleri belirtiliyor. İşin maddi yönüyle alakalı değil güvenlik ve kişinin hak sahibi olmasıyla ilgili. Her zaman o evde kaç kişi kalacaksa sözleşmeye kiracı olarak yazarız. Genelde bizzat muhatap olunacak kişilere kiracı olarak bakıyoruz. Öteki türlü sıkıntılar oluyor. Bir kişi evi tutuyor ev sahibinin bilgisi doğrultusunda yanında 3 kişi kalıyor. Fakat kiracı gittiği zaman ev sahibi, kiracının ev arkadaşını muhatap alamıyor. Eskiden işgalci durumuna bile düşüyorlardı" dedi.

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"MAHKEME YOLUYLA TAHLİYEYE GİDEBİLİR"

Aşa ev sahiplerinin kiracı sayısında göre kira tespit ettiğini ifade ederek “3 kişi kalacaksanız şu fiyat 2 kişi kalacaksanız bu fiyat diyebiliyor. Bunun dışında suistimal eden kiracılarda var. Kiracı odasını kiraya veriyor. Bu öteden beri yapılan bir şey fakat yaygın değildi. Artık yaygınlaşmaya başladı. Şu anda daha da yaygınlaştırıyor ama bu evlere zam yapılmasını sağladı. Ev sahiplerinin farklı istekleri oldu. Mal sahibi evinde başka kişilerin yaşadığını bilmiyorsa o konuda bir şey yapamaz. Öğrendiğinde hukuki bir süreç için şikâyet, kavga, mal sahibinin evde birkaç kişinin kaldığını tespit etmesi lazım. İlk önce ev sahibi kiracıya ihtarname gönderecek. Bu tespit edilip mahkeme yoluyla tahliyeye gidebilir. Bütün kira kontratlarında biz genelde şunu yazarız; mal sahibinin izni olmadan, devir, temlik, ciro edilemez diye maddeler var. Diğeri özle maddedir, ev sahibi ile konuşulup muvafakat alınıp bu ev başka biriyle paylaşılabilir ibresi konulmalıdır. Bu yok ise kanunen kişi muhatap alınarak bir başka kişiye devir veya ciro edilemez" diye konuştu.

(DHA)


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İstanbul Kira
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