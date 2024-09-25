Kiracıları olan adama sütyen giydirdiler, müzik açıp zorla oynattılar... Yetmezmiş gibi bir de işkence ettiler

Yenişehir ilçesinde gündelik işlerde çalışan Mehmet Ö. (37) , Ozan Uyar'ın (33) , Yıldırım ilçesindeki evinde oda kiraladı. Evde 3 gün kalan Mehmet Ö., "Buraya çok misafir geliyor" diyerek parasını isteyip evden ayrılacağını bildirince, nakdi olmadığını söyleyen ev sahibi Ozan Uyar, alacağına karşılık satması için cep telefonunu kiracısına verdi.

HELALLEŞMEK İÇİN EVE ÇAĞIRMIŞTI

İddiaya göre; Ozan Uyar, 10 gün sonra konuşup 'helalleşmek' için evine çağırdığı Mehmet Ö.'yü, arkadaşları S.S. ve V.K. ile birlikte, ellerini arkadan bağlayıp, demir çubuk ve sopalarla dövdü. Gürültüyü duyan Ozan Uyar'ın üst kattan inen babası Osman Uyar'ın da dövdüğü Mehmet Ö.'ye, 1 gün sonra eve gelen ev sahibinin eşi Mine Uyar da yine iddiaya göre, çantasında bulunan kadın iç çamaşırlarını giydirdi. Müzik eşliğinde oynatılıp, fotoğrafları sosyal medyada yayınlanan Mehmet Ö., paylaşımı görüp eve gelen V.K.'nin eşi tarafından kurtarılıp, polise teslim edildi. Mehmet Ö.’nün şikayeti üzerine açılan davada gözaltına alınan 5 şüpheliden V.K. (30) ile S.S. (34) beraat ederken, Ozan Uyar'a toplam 6 yıl 6 ay, babası ve eşine ise 5'er sene hapis cezası verdi.

Savcılık soruşturması sonrası 5 sanık hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silah ile birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma' suçlarından Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

AĞLAYARAK ANLATTI

Yargılama sürecinde tutuklu sanıkların tahliye edildiği duruşmada ifade veren Mehmet Ö., "Gündelik işçi olarak çalışıyorum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine tanıştığım Ozan'ın evinin bir odasını aylık 4 bin liraya kullanmam koşuluyla anlaştık. Eve gelip, gidenin sayısı belli değildi. Rahatsız oldum. 3'üncü gün çıkacağımı söyleyip, paramı istedim. O da nakit olmadığını belirtip, satmam için cep telefonu bana verdi. 10 gün sonra telefon açıp, "Helalleşmek için seninle konuşmak istiyorum" diyerek beni ikametine çağırdı. Gittim. Eve girince iki arkadaşı ile kapıyı kilitleyip, bana saldırdılar. Demir çubuk ve büyük bir sopayla acımasızca vurdular. Beni çok fena dövdüler. Evi bildiğim için tuvaletimin geldiğini söyledim. İzin verdiler. Tuvaletin havalandırma boşluğundan bağırıp, yardım istedim. Sesimi duyuramadım. Bunun üzerine kapıyı kırıp, tuvaletten beni çıkarttılar. Domuz bağı ile bağladılar. İşkenceye devam ettiler" diye konuştu.

'CANIMI YAKTILAR'

İfadesini verirken ağlayan Mehmet Ö. yaşadıklarını, "Evde kaldığım ikinci gün, Ozan'ın üst katta oturan babası eve gelip, bana iki tokat attı. Sonra da eşi yanımıza gelip, kadın iç çamaşırlarını bana giydirerek, müzik eşliğinde oynatıp fotoğraflarımı çekerek sosyal medyadan paylaştı. Canımı çok yaktılar. Sosyal medyadaki paylaşımı gören sanıklardan V.K.'nin eşi eve gelip, beni ellerinden alıp, polise getirdi" diyerek anlattı.

Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Ozan Uyar ise müştekinin gerçekleri söylemediğini belirterek, "Evimin odasını verdiğim Mehmet Ö., telefonumu çaldı. Üstelik bana ve eşime küfretti. Ben de kendisini sadece dövdüm" dedi.

Mine Uyar'ın, "Eve geldiğimde müşteki, kadın iç çamaşırlarını giymişti. Benim olay ile hiçbir alakam yok" dediği duruşmada; Osman Uyar ve V.K. yöneltilen suçlamaları kabul etmezken, S.S.'nin avukatı Canan Kongur, müvekkilinin bu konuyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Avukat Kongur, "Müvekkilim olay günü ve olay anında müşteki darbedilirken, yine kadın iç çamaşırları giydirilirken ve resmedilirken o ortamda kesinlikle bulunmamıştır. Beraatini istiyorum" diyerek savunma yaptı.

AİLE BOYU CEZA

Mahkeme heyeti, karar aşamasına gelen yargılama sonrası, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silah ile birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından bir başka suçtan tutuklu bulunan Ozan Uyar'a toplam 6 yıl 6 ay eşi ve babasına ise 5'er yıl hapis cezası verdi.

(DHA)