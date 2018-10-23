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KİRACININ YAKTIĞI İDDİA EDİLEN EV KÜLE DÖNDÜ, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 14:00 | Son Güncelleme

SARIYER'de bir kadın, ev sahibinin diğer evini yaktğı iddiasıyla gözaltına alındı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) SARIYER'de bir kadın, ev sahibinin diğer evini yaktğı iddiasıyla gözaltına alındı. Yangında ev küle döndü, mahalleli sokağa dökülüp isyan etti.
Olay dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Ayazağa Kurtyolu Sokak'ta bir kadın, iddialara göre oturduğu evin yanındaki yine ev sahibine ait bir evi ateşe verdi. Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan eve müdahalede bulunarak söndürdü. Ev sahibi Saadet Seren, yanan evi için ağladı. Olay yerine gelen polis evi yakan kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Mahalleden bir çok kadın da polis merkezine giderek şikayetlerini bildirdi. Gözaltına alınan kadının polis merkezi camına çıkarak, şikayet için gelen mahalle sakinleriyle tartıştığı görüldü.

"DELİ RAPORUM VAR DİYOR KİMSE YANAŞAMIYOR "
Mahalle sakini bir kadın "Kadın camları kapıları kırıyor. Bugün de evi yaktı, sürekli kavga gürültü çıkarıyor. Mahalleli olarak hepimiz şikayetçiyiz" diye konuştu.

"YAKACAĞIM DEDİ YAKTI"
Bir diğer mahalle sakini de "Evde sürekli alkol alınıyor. Kadın evi yakacağım dedi ve sonunda yaktı" dedi.

DÖRT YILDIR HUZUR VERMİYOR
Yanan evin sahibi Saadet Seren "O buraya taşınalı dört yıl oldu. Dört yıldır rezillikler çıkarıyor. Sabah bana geldi 'evi yakacağım' dedi. Ben de sakın öyle bir şey yapma burada evler yan yana, bütün milletin evini yakarsın dedim. 'Yakacağım' dedi. Bir zaman sonra biz dışarıda oturuyorduk bir duman geldi. Gittik baktık. Binayı ateşe vermiş çatır çatır yanıyor. Evde ne varsa yandı. Ben ev sahibiyim bir türlü evden çıkaramıyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerindeki itfaiye ekipleri
-Sokağa dökülen mahalle sakinleri
-Evi yakılan ev sahibi Saadet Seren'in ağlaması
-Mahalle sakini bir kadın ile röportaj
-Mahalle sakini bir adam ile röportaj
-Ev sahibi Saadet Seren ile röportaj
-Yanan evin içi
-Şikayet için polis merkezi önüne gelen kadınlar
-Evi yakan kadının polis merkezi camına çıkarak şikayete gelen kişilerle tartışması
-Genel ve detay görüntüler

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