Kiracının yaktığı iddia edilen ev küle döndü, mahalleli sokağa döküldü

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) SARIYER'de bir kadın, ev sahibinin diğer evini yaktğı iddiasıyla gözaltına alındı. Yangında ev küle döndü, mahalleli sokağa dökülüp isyan etti.

Olay dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Ayazağa Kurtyolu Sokak'ta bir kadın, iddialara göre oturduğu evin yanındaki yine ev sahibine ait bir evi ateşe verdi. Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan eve müdahalede bulunarak söndürdü. Ev sahibi Saadet Seren, yanan evi için ağladı. Olay yerine gelen polis evi yakan kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Mahalleden bir çok kadın da polis merkezine giderek şikayetlerini bildirdi. Gözaltına alınan kadının polis merkezi camına çıkarak, şikayet için gelen mahalle sakinleriyle tartıştığı görüldü.

"DELİ RAPORUM VAR DİYOR KİMSE YANAŞAMIYOR "

Mahalle sakini bir kadın "Kadın camları kapıları kırıyor. Bugün de evi yaktı, sürekli kavga gürültü çıkarıyor. Mahalleli olarak hepimiz şikayetçiyiz" diye konuştu.