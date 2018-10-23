HABER

Kiracının yaktığı iddia edilen ev küle döndü, mahalleli sokağa döküldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

SARIYER'de bir kadın, ev sahibinin diğer evini yaktğı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kiracının yaktığı iddia edilen ev küle döndü, mahalleli sokağa döküldü

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) SARIYER'de bir kadın, ev sahibinin diğer evini yaktğı iddiasıyla gözaltına alındı. Yangında ev küle döndü, mahalleli sokağa dökülüp isyan etti.
Olay dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Ayazağa Kurtyolu Sokak'ta bir kadın, iddialara göre oturduğu evin yanındaki yine ev sahibine ait bir evi ateşe verdi. Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan eve müdahalede bulunarak söndürdü. Ev sahibi Saadet Seren, yanan evi için ağladı. Olay yerine gelen polis evi yakan kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Mahalleden bir çok kadın da polis merkezine giderek şikayetlerini bildirdi. Gözaltına alınan kadının polis merkezi camına çıkarak, şikayet için gelen mahalle sakinleriyle tartıştığı görüldü.

"DELİ RAPORUM VAR DİYOR KİMSE YANAŞAMIYOR "

Mahalle sakini bir kadın "Kadın camları kapıları kırıyor. Bugün de evi yaktı, sürekli kavga gürültü çıkarıyor. Mahalleli olarak hepimiz şikayetçiyiz" diye konuştu.

"YAKACAĞIM DEDİ YAKTI"

Bir diğer mahalle sakini de "Evde sürekli alkol alınıyor. Kadın evi yakacağım dedi ve sonunda yaktı" dedi.

DÖRT YILDIR HUZUR VERMİYOR

Yanan evin sahibi Saadet Seren "O buraya taşınalı dört yıl oldu. Dört yıldır rezillikler çıkarıyor. Sabah bana geldi 'evi yakacağım' dedi. Ben de sakın öyle bir şey yapma burada evler yan yana, bütün milletin evini yakarsın dedim. 'Yakacağım' dedi. Bir zaman sonra biz dışarıda oturuyorduk bir duman geldi. Gittik baktık. Binayı ateşe vermiş çatır çatır yanıyor. Evde ne varsa yandı. Ben ev sahibiyim bir türlü evden çıkaramıyoruz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Kiracının yaktığı iddia edilen ev küle döndü, mahalleli sokağa döküldüKiracının yaktığı iddia edilen ev küle döndü, mahalleli sokağa döküldüKiracının yaktığı iddia edilen ev küle döndü, mahalleli sokağa döküldüKiracının yaktığı iddia edilen ev küle döndü, mahalleli sokağa döküldü

PARTNERKayalığa ev inşa etti! 40 yıldır doğayla iç içe yaşıyor!Kayalığa ev inşa etti! 40 yıldır doğayla iç içe yaşıyor!
Otomobil ata çarptı: Sürücü yaralandı, at telef olduOtomobil ata çarptı: Sürücü yaralandı, at telef oldu
Karpuzcunun 'Yenge doğru söylüyor' sözü cinayetle sonuçlandıKarpuzcunun 'Yenge doğru söylüyor' sözü cinayetle sonuçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet

Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet

Üvey kızının yaptıkları dehşete düşürdü

Üvey kızının yaptıkları dehşete düşürdü

Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...

Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...

8 yıllık sır cinayetle ilgili flaş gelişme

8 yıllık sır cinayetle ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.