Kiracının yaraladığı ev sahibinin oğlu hastanede öldü

Ankara'da Remzi H'nin, evine ateş açması sonucu yaralanan ev sahibinin oğlu Birol Parlak (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Remzi H., iddiaya göre anlaşmazlık yaşadığı ev sahibinin oturduğu eve, otomobiliyle geçerken tabanca ile ateş açtı. Bu sırada evin önünde bulunan ev sahibinin oğlu Birol Parlak, karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Birol Parlak, çağrılan ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Parlak, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Remzi H, Samsun yolunda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

