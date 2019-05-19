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Kiracının yaraladığı ev sahibinin oğlu, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 17:21 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Remzi H'nin anlaşmazlık yaşadığı ev sahibinin oturduğu binaya ateş açması sonucu yaralanan ev sahibinin oğlu Birol Parlak (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kiracının yaraladığı ev sahibinin oğlu, hastanede öldü

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Remzi H'nin anlaşmazlık yaşadığı ev sahibinin oturduğu binaya ateş açması sonucu yaralanan ev sahibinin oğlu Birol Parlak (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi 1858. Sokak üzerinde meydana geldi. Remzi H., iddiaya göre anlaşmazlık yaşadığı ev sahibinin evinin önünden otomobiliyle geçerken, binaya ateş açtı. Bu sırada kapının önünde olan ev sahibinin oğlu Birol Parlak, karnına kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Remzi H. kaçarken, silah seslerini duyan mahalleli, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Parlak, ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Parlak, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.
Remzi H. ise Samsun yolunda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

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Kiracının yaraladığı ev sahibinin oğlu, hastanede öldüKiracının yaraladığı ev sahibinin oğlu, hastanede öldüKiracının yaraladığı ev sahibinin oğlu, hastanede öldüKiracının yaraladığı ev sahibinin oğlu, hastanede öldü

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