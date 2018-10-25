Kiracınının yaptıklarını görünce hayatının şokunu yaşadı! 'Hiç şüphelenmedik'

Jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3 kamyon sahte içki ele geçirildi. İş yeri sahibi kadın tekstil işi yaptığını sandığı kiracısının dükkanından çıkanları görünce uzun süre gözyaşı döktü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de bir iş yerinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin bir iş yerinde üretim yaptıkları ve çok sayıda satışa hazır sahte içki bulundukları bilgisini aldı. Jandarma ekipleri operasyon için harekete geçti.

İŞ YERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Polis ve zabıta ekiplerinin de desteği ile sahte içki imalathanesi olarak kullanılan iş yerine jandarma ekipleri baskın düzenlendi. Düzenlen operasyonda çok sayıda sahte içki ve üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. olayla ilgili ise Aydın H. gözaltına alındı.

Operasyon sırasında tekstil işi yaptığı kiracısının sahte içki ürettiğini öğrenenin ev sahibi Havva Özkan gözyaşları içinde iş yerinden çıkarılanları seyretti.