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Kiracınının yaptıklarını görünce hayatının şokunu yaşadı! 'Hiç şüphelenmedik'

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 11:38 | Son Güncelleme

Ev sahibi karı-koca, tekstil işiyle uğraştığını sandıkları kiracılarının aslında sahte içki ürettiğini öğrenince hayatlarının şokunu yaşadı. Yaşlı çift dükkandan çıkan 3 bin şişe sahte içkiyi gözyaşları içeirsinde izledi

Jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3 kamyon sahte içki ele geçirildi. İş yeri sahibi kadın tekstil işi yaptığını sandığı kiracısının dükkanından çıkanları görünce uzun süre gözyaşı döktü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de bir iş yerinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin bir iş yerinde üretim yaptıkları ve çok sayıda satışa hazır sahte içki bulundukları bilgisini aldı. Jandarma ekipleri operasyon için harekete geçti.

İŞ YERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Polis ve zabıta ekiplerinin de desteği ile sahte içki imalathanesi olarak kullanılan iş yerine jandarma ekipleri baskın düzenlendi. Düzenlen operasyonda çok sayıda sahte içki ve üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. olayla ilgili ise Aydın H. gözaltına alındı.

Operasyon sırasında tekstil işi yaptığı kiracısının sahte içki ürettiğini öğrenenin ev sahibi Havva Özkan gözyaşları içinde iş yerinden çıkarılanları seyretti.

'ÇOK ŞAŞIRDIM'

Yaklaşık 3 kamyon sahte içki ve malzeme çıkan iş yerinden çıkanlar mahalle sakinlerini de hayrete düşürdü. Eşiyle birlikte iş yerinden çıkarılanları izleyen Özkan, "Dükkan sahibiyim niye böyle oldu. Hiçte şüphelenmedik" dedi. Eşi Metin Özkan eşini teselli etmeye çalıştı.Tekstil işi yaptığını sandığını söyleyen bir mahalle sakini ise ,"Çok şaşırdım. Komşuyuz sonuçta. Çuvalla parça alıp götürüyordu. Parça satıyordu sanıyorduk. Duyunca ben şok oldum açıkçası ama ummadığın taş baş yarıyormuş demek ki " diye konuştu. Bir başka mahalle sakini de uzun süredir burada oturduğunu ve çok şaşırdığını dile getirdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sahte içki istanbul

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok paralara kiraya verirseniz neyini araştıracaksınız'da nasıl bir şekilde kiraya vermiş olacaksınız ? Para gelsin de nasıl olursa gelsin. Mevla akıl fikir gözü tokluk nasip etsin herkese
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