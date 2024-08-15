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  4. Kiracısı çıktı, "Evim çok batmış" diyerek İstanbul'un göbeğindeki dairesini paylaştı! Ebru Polat rezidanstaki evini kendisi için hazırlattı

Kiracısı çıktı, "Evim çok batmış" diyerek İstanbul'un göbeğindeki dairesini paylaştı! Ebru Polat rezidanstaki evini kendisi için hazırlattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.08.2024 11:05
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Şarkıcı Ebru Polat sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Polat son olarak İstanbul'un göbeğindeki evini paylaşıp düşman çatlattı. Ebru Polat kiracısından sonra evinin 'battığını' da söyledi.

MYNET- Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de uğraşan Ebru Polat son dönemde ekonomiye dair yorumlarıyla da dikkat çekiyor.

"Kiralar çok fena, ben villada oturuyorum ama rezidansa çıkmayı düşünüyorum. Bence herkes tasarruf yapmalı" diyen Ebru Polat son paylaşımıyla dikkat çekti.

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Ebru Polat son olarak İstanbul'un göbeğinde uzun süredir kirada olan evini paylaştı.

"UYGUN FİYATA OTURUYORDU"

Kiracı evden çıkan Polat'ın Levent'teki lüks evi dikkat çekti.

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Ebru Polat Mynet'in haberine göre; şehrin göbeğindeki evini paylaşıp "Benim bu evimde 4 yıldır kiracım oturuyordu, yeni çıktı. Kendisini sevdiğim için uygun bir fiyata dahi otursa çık demiyordum. Ama evim çok batmış çok tadilat yaptırmam gerekti. Daha kiracı istemiyorum" dedi.

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Şarkıcı rezidanstaki evine dair "Burası benim kafamı dinleyeceğim diğer evim olarak hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Ebru Polat rezidanstaki bahçesini de gösterdi.

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Ebru Polat
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