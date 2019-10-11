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Kiracısına kızan iş yeri sahibi marketin önünü tel örgü ile kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 11:38 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde kiracısına kızan iş yeri sahibi, marketin önünden geçen kaldırımı tel örgü ile kapatarak iş yerine giriş ve çıkışları engellemek istedi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde kiracısına kızan iş yeri sahibi, marketin önünden geçen kaldırımı tel örgü ile kapatarak iş yerine giriş ve çıkışları engellemek istedi. Market çalışanları, iş yerlerine girmek için çareyi tel örgüleri yıkmakta buldu.
İlginç olay, Buldan ilçesi Dört Eylül Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda zincir mağazaların kiracı olarak kaldığı binada meydana geldi. İddialara göre, bir süredir market olarak kiraya verdiği kiracısı ile sorunlar yaşayan Ö.K., dün akşam marketin önünden geçen kaldırımın yaklaşık 15 metre uzunluğundaki bölümünü tel örgü kapattı. Marketin önü tel örgü ile kapatılınca müşteriler ve market çalışanları ne yapacaklarını şaşırdı. İş yerine girmek için tel örgülerin bir kısmını yıkan çalışanlar, iş yerine bu şekilde giriş çıkışı sağladı. Ö.K., tel örgü çekme nedenini ise binaya sıva yaptırmak olarak açıkladı.
Buldan Belediyesi ise, bu yapılan uygulamaya adeta seyirci kalarak herhangi bir girişimde bulunmadı. Kentte yerel bir markanın zincir mağazalarından birisi olan marketin avukatlarının durum üzerine harekete geçerek suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi. Olayla ilgili market çalışanları ve iş yeri sahibi açıklama yapmaktan kaçındı.

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