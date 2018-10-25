Kiracısına öfkelendi, kendi evini baltaladı

Olay, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ev satın alan kadın kiracısından uzun bir süre para alamamaya başladı. Kiracısına evden çıkmasını söyleyen ev sahibi ile kiracı arasında tartışma yaşandı.

Daha sonra oğulları ile birlikte kiracısının bulunduğu eve gelen kadın, yanında getirdiği baltayla kendi evinin cam ve pencerelerini kırarak zarar verdi. Bu esnada kiracı da eline balta alarak ev sahibi kadına karşılık verdi. İki taraf arasında yaşanan arbede anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olay sonrasında karakola giden tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. (İHA)

