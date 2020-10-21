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  4. Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu! Binayı söküp götürmüş

Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu! Binayı söküp götürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 09:29 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde İhsan Yümlü, fabrika binasının kirasını aylarca ödemeyen İstanbul'un Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han'ı icraya verdi. Yümlü, tahliye sırasında binanın bazı kısımlarının söküldüğü ve yapıda hasara neden olunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kiracılarının fabrikayı söküp, götürdüğünü iddia eden avukat Şükrü Caner de "Dünya tarihinde görülmüş bir şey değil." dedi.

Darıca'nın Osmangazi Mahallesi Sanayi Caddesi Kanuni Sokak'ta, 11 bin 725 metrekare alanda 8 bin 400 metrekare kapalı alana sahip fabrikada, temizlik ve ambalaj kağıdı üzerine üretim yapılan şirketin sahibi olan, İstanbul'un Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han, binayı 27 Haziran 2018'de İhsan Yümlü’ye sattı. Han, daha sonra Yümlü ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak, aynı binada bu defa kiracı olarak üretime devam etti.

Şirketten kira bedeli ödenemeyince icra takibi başlatıldı. Tahliyeye başlayan şirket yetkililerinin, fabrika binasının çelik konstrüksiyondan yapılan bazı eklentilerini söktüğü görüldü. Bunun üzerine İhsan Yümlü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

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'FABRİKAYI SÖKÜP GÖTÜRÜYOR'

Kiracılarının fabrikayı söküp, götürdüğünü iddia eden avukat Şükrü Caner, "Kiracımız ne yazık ki hem ödemeleri yapmadı hem de tahliye etmesini istediğimizde de fabrikayı taşımaya başladı. Fabrikanın içerisinde bulunan şeyleri taşıması en yasal hakkıdır ama fabrikayı söküp götürüyor. Bu dünya tarihinde görülmüş bir şey değil. Fabrikanın yan panelleri dahil her şeyi vinçlerle götürüyor, TIR ile taşıyor. Bir başka yere fabrika kurma gerekçesiyle yapıyor bunu yani fabrikamızı kaçırıyor" dedi.

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'DÜNYADA GÖRÜLMÜŞ ŞEY DEĞİL'

Şikayetçi olduklarını belirten Caner, "Biz de hakkımızı aramak için savcılığa başvuruda bulunduk, davalar açtık, icra takipleri açtık ancak şu anda yargının içinde bulunduğu durum salgın sebebiyle her şeye yetişemediğinden bu fırsattan istifade fabrikamızı elimizden göz göre göre kaçırıyor. Sığınağımız sadece yargı olduğu için biz de yargıya başvurumuzu yaptık ve sonucunu bekliyoruz. Mağduriyetimiz günden güne büyüyor. Bizim de elimiz bağlı, hiçbir şey yapamıyoruz. Bir fabrikanın sökülerek taşınılması dünya tarihinde görülmüş bir şey değil. Çünkü bu demonte bir fabrika değil. Kurulu, tapuda tescilli, belediyeden ruhsatlı bir bina göz göre göre sökülüp taşınıyor" diye konuştu.

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(DHA)

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