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K.Irak Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtında üç terörist etkisiz hale getirildi 

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 17:05 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 08 Ekim 2018 tarihinde MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.  (FOTOĞRAF)   

K.Irak Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtında üç terörist etkisiz hale getirildi 

ANKARA (DHA) -Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 08 Ekim 2018 tarihinde MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

(FOTOĞRAF)

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