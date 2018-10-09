K.Irak Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtında üç terörist etkisiz hale getirildi 

ANKARA (DHA) -Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 08 Ekim 2018 tarihinde MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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