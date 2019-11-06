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Kiraladığı apartlardaki eşyaları internet üzerinden satan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 13:41 | Son Güncelleme

Isparta’da eşyalı şekilde kiraladığı 5 ayrı apartın içindeki eşyaları internet üzerinden satan şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 Kasım’da yapılan bir şikayet üzerine yaptığı incelemede K.M.

Isparta’da eşyalı şekilde kiraladığı 5 ayrı apartın içindeki eşyaları internet üzerinden satan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 Kasım’da yapılan bir şikayet üzerine yaptığı incelemede K.M. (33) isimli şüphelinin kiraladığı apart dairelerdeki eşyaları internet üzerinden sattığını tespit etti. 5 ayrı aparttaki eşyaları sattığı ortaya çıkan zanlı gözaltına alındı. K.M., emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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