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Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı

09.12.2020 14:04 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta bir şahıs, kaza yaptığı kiralık aracı ödeme yapmadan bırakıp kayıplara karıştı.İddialara göre Hollanda’dan Sivas’a gelen M.K.

Sivas’ta bir şahıs, kaza yaptığı kiralık aracı ödeme yapmadan bırakıp kayıplara karıştı.
İddialara göre Hollanda’dan Sivas’a gelen M.K. isimli şahıs, bir işyerinden 14 gün önce otomobil kiraladı. İsmail Çırakbel isimli işletme sahibi kiralanan araç vaktinde geri getirilmeyince M.K. isimli şahsı aradı. Ulaşamayınca aracını GPS’li takip sistemi üzerinden aracı aradı. Aracını, Kadıburhanettin Mahallesi Lojmanlar Sokak üzerinde park halinde buldu ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Çırakbel, polis karakoluna giderek araçla kaza yapan ve kiralama ücretini ödemeden kayıplara karışan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan M.K. isimli şahsın bugün sabah saatlerinde uçakla Hollanda’ya gittiği öğrenildi.
Araç sahibi İsmail Çırakbel yaptığı açıklamada, "Arkadaş arabayı kiraladı benden 14 gün önce ücretini vermeden kaçtı gitti. Takip cihazına baktık aracın yerini tespit ettik daha sonra buraya geldik aracımızı kazalı şekilde bulduk. Teslimatta parasını vereceklerdi parasını vermediler. Bırakıp kaçıp gitmişler” dedi.

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