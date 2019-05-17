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Kiraladığı araziye sokak köpekleri için barınak kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

Almanya'da yaşayan Esma Arslan, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kendi imkanlarıyla kurduğu hayvan barınağında yaklaşık 300 sahipsiz köpeğin bakımını yürütüyor - Esma Arslan: - "Aylık 15 bin ile 19 bin lira arasında giderim var. Kendi özelimden kısıyorum, burada harcama yapıyorum, bunların aç kalmasına dayanamıyorum"

ÖMER ERTUĞRUL - Almanya'da yaşayan Esma Arslan, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Hazineden kiraladığı arazide kendi imkanlarıyla kurduğu barınakta yaklaşık 300 sahipsiz köpeğe kol kanat geriyor.

Ailesiyle 1975 yılında Almanya'ya giden 56 yaşındaki Arslan, eğitimini tamamlayıp iş yerini açtı. Hayvan sevgisi çocukluğundan gelen Arslan, son yıllarda hayvanlara yönelik şiddet olaylarının artması üzerine harekete geçme kararı aldı.

Araçların altında ezilen, şiddete uğrayan, aç ve ilgisiz kalan sokak hayvanları için bir şeyler yapmak isteyen Arslan, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Hazineden kiraladığı 10 dönüm alanın etrafını telle çevirerek hayvan barınağı haline getirdi.

Toplanan başıboş köpeklerle ilgilenmesi için bir de bakıcı tutan Arslan, hayvanların kısırlaştırılması, hasta ve yaralı olanların bakımını yapması için de bir veterinerle anlaştı.

Barınakta bakımı ve tedavisi yapılıp kısırlaştırılan köpekleri yeniden doğaya salmayı planlayan Arslan, daha sonra bu hayvanların sokakta yiyecek bulmakta zorlandığını ve kimi zaman şiddete uğradığını gördü. Bunun üzerine Arslan, topladığı tüm köpekleri barınakta beslemeye başladı. Barınaktaki hayvan sayısı her geçen gün artarak 300'e yaklaştı.

Hayvanları çok sevdiğini belirten Esma Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılda iki kez memleketine geldiğini ve barınakla ilgilendiğini söyledi.

Çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini, sokak hayvanlarına karşı duyarsız kalamadığı için barınak kurduğunu ifade eden Arslan, "Hayvanlarla 2010 yılından itibaren daha çok içli dışlı oldum. Bunları bir çatı altında toplamak, kısırlaştırmak için çalışmalara başladım. Mamalarını aldım, bakımları için bir eleman aldım. Ben de senede iki defa geliyorum, bunları özlüyorum, seviyorum onları. Sanki onlar beni anlıyor, ben onları anlıyorum." dedi.

Arslan, köpek sayısı arttığı için masraflarının da giderek arttığını dile getirerek, "Buraya yaptığım masrafı bana kızarlar diye ailemden bile saklıyordum ama ilaç, tedavi, kısırlaştırma, mama parası, işçi gideri, yer kirası gibi giderler için aylık 15 bin ile 19 bin lira arasında giderim var. Kendi özelimden kısıyorum, burada harcama yapıyorum, bunların aç kalmasına dayanamıyorum." diye konuştu.

Köpeklerin bakımı için bazen sosyal medya üzerinden destek aldığını ancak bunların çok yetersiz olduğunu anlatan Arslan, yine de barınakta köpeklere bakmaya devam ettiğini aktardı.

Hayvanların yerinin aslında sokaklar ve insanların yanı olduğunu vurgulayan Arslan, şunları dile getirdi:

"Herkesin bunlara sahip çıkması gerekiyor, hedefimiz bunları sahiplendirmekti, kısırlaştırıp sokağa bırakmaktı ama bunu yapamıyoruz çünkü çok öldürüldü, zehirlendi. Onun için artık güvenemiyorum, burada tutuyoruz. Ondan dolayı da masrafı çok ama dayanamıyorum. Hayvanseverlerden sadece mama göndermelerini istiyoruz."

Barınakta görevli bakıcı Hamza Şahbaz da köpeklerin beslenmesi için hayvanseverlerden mama desteği beklediklerini kaydetti.

Hayvanlara sağlık hizmeti veren veteriner hekim Himmet Altuğ ise barınaktaki köpek sayısının kimi zaman 350'ye yaklaştığını aktararak hayvanlara yılda iki kez kuduz aşısı, bit, pire ve keneye karşı ilaçlama yaptığını, yaralı gelen hayvanlara da tedavi uyguladığını söyledi.

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Hayvansever Yozgat

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