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Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 10:49 | Son Güncelleme

Sivas’ta yaşayan hayvansever Hatice Alkan, 300 liraya kiraladığı evde 90 kediye bakıyor.Kent merkezi Mehmetpaşa Mahallesinde yaşayan 50 yaşındaki Hatice Alkan, sevgi ve özveriyle yaklaşık 90 kediye annelik yapıyor.

Sivas’ta yaşayan hayvansever Hatice Alkan, 300 liraya kiraladığı evde 90 kediye bakıyor.
Kent merkezi Mehmetpaşa Mahallesinde yaşayan 50 yaşındaki Hatice Alkan, sevgi ve özveriyle yaklaşık 90 kediye annelik yapıyor. Sivas Belediyesi hayvan barınağında çalışan Alkan, 300 liraya kiraladığı evde sokak hayvanlarıyla birlikte 150’ye yakın kedinin bakımını yapıyor. Arkadaşlarının ve çalıştığı barınaktaki insanlarında kendisine yardım ettiğini söyleyen Alkan, kedilerin bütün mama, kum ve klinik masraflarını kendisi karşılıyor.
Hayvanları aşırı derecede çok sevdiğini söyleyen Hatice Alkan, “Kedi evimiz var. Ben hayvanları çok seviyorum ama benimki aşırı bir sevgi. Sokakta bir kedi görsem sanki onu almam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Yavruları bir araya topluyorum çünkü sokakta yapamayacaklarını düşünüyorum. Küçük oldukları için kendileri yiyecek bulamayabiliyorlar. Koruyabileyim, rahatça büyütebileyim, hastalarsa tedavi ettireyim diye böyle topladım. Bir ev kiraladım adı da ‘kedi evi’ oldu. 8 sene kadar önce ilk önce tek bir kedim oldu. Kedimi çok sevdikten sonra etraftaki kedileri de fark etmeye başladım. Evimiz müstakildi, bahçemiz vardı. Kedim için bahçeye mama koyuyordum. Başka kedilerde gelmeye başladılar. Sonra sokak, sokak mahalle mahalle mama dağıtmaya başladım. Özellikle kışın bu işi daha çok yapıyorum . Hayvanlar kışın yiyecek bulmakta zorlanıyorlar" dedi.

"Günümüzde insanlar hayvanlara daha duyarlı"
Eskiye göre şimdiki insanların hayvanlara karşı daha duyarlı olduğunu belirten Alkan, ”İnsanların hayvanlara kapla mama ve su koyduklarını gördüğümde mutlu oluyorum. Toplamda 100-150 kediyi besliyorum. Çok zor oluyor. Hem zaman açısından hem de yetişemiyorum. Sivas Belediyesinin hayvan barınağında çalışıyorum. Orada yoruluyorum zaten geliyorum bunlarla da uğraşıyorum. Güzel bir yorgunluk ama daha çok maddi açıdan yetişemiyorum. Sağ olsunlar arkadaşlarda var gelip temizliğini yapıp karınlarını doyuruyorlar" şeklinde konuştu.

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor
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