Kiraladığı evi kaçak sigara imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada, İ.D.'nin ilçenin Karaağaç Mahallesi'nde kiraladığı eve, makineler kurarak kaçak sigara imal ettiğini belirledi.

EVDE ARAMA YAPILDI

Evde arama yapan jandarma, seri şekilde boş makaronlara tütün dolduran makineler, 23 bin tütün doldurulmuş sigara, 62 kilogram tütün,100 bin adet boş sigara makaronu, 3 otomatik sigara sarma makinesi,1 tütün nemlendirme makinesi, sahte bandroller ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.D. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)



