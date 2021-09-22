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  4. Kiraladığı evi kaçak sigara imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı

Kiraladığı evi kaçak sigara imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı

22.09.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda kaçak sigara imalathanesi ortaya çıkarıldı. Kiraladığı evde kaçak sigara imal ettiği belirlenen İ.D., gözaltına alındı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada, İ.D.'nin ilçenin Karaağaç Mahallesi'nde kiraladığı eve, makineler kurarak kaçak sigara imal ettiğini belirledi.

EVDE ARAMA YAPILDI

Evde arama yapan jandarma, seri şekilde boş makaronlara tütün dolduran makineler, 23 bin tütün doldurulmuş sigara, 62 kilogram tütün,100 bin adet boş sigara makaronu, 3 otomatik sigara sarma makinesi,1 tütün nemlendirme makinesi, sahte bandroller ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.D. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Tekirdağ
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