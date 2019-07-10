Amasya'da kiraladığı evleri kısa sürede "çöp ev"e dönüştüren kişinin son kaldığı yerden de 7 ton çöp çıkarıldı.

Gökmedrese Mahallesi'nde Ali K'nin yaşadığı müstakil evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine, adrese belediye ekipleri sevk edildi.

Eve giren Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, burada çok sayıda pet şişe, demir ve plastik ile istiflenmiş kağıt ve teneke parçaları buldu.

Ekiplerce temizlenen evden yaklaşık 7 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.

- "Önceki aylarda da tonlarca çöp ve hurda alındı"

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kişinin kaldığı evden önceki aylarda da tonlarca çöp ve hurda alındığını söyledi.

Vatandaşların yoğun şikayeti üzerine tekrar harekete geçtiklerini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşımızın psikolojik sıkıntıları var. Belediye Başkanımız, bu arkadaşımızın sıkıntısını aşması için ona psikolojik destek sağlayacak birimlere talimat verdi ama tedaviyi kabul etmiyor. Burada kiracı olarak kalıyor. Evlere perde taktığı için ev sahibi içeride ne olduğunu görememiş. Daha önce aynı kişi tarafından 4-5 ev bu şekilde çöp ev haline getirildi ve boşalttık. Kendisini belediyemizin çöp biriminde çalışması için davet ettik ama onu da kabul etmedi."

