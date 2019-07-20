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Kiraladığı evlerin banyo ve mutfağında sahte içki üretmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

Kiraladığı evlerin banyo ve mutfağında sahte içki üretmiş

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir kişi, kiraladığı 3 evin banyo ve mutfağında sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kiraladığı evlerde sahte içki ürettiği öne sürülen E.G'yi takibe aldı.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, banyo ve mutfakta 1 kutu anason yağı, 5 bidon etil alkol, 2,5 litre alkollü karışım maddesi, 84 şişe içki ve sahte etiketler ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kırşehir

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