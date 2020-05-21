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  4. Kiraladıkları apart daireyi kumarhaneye çevirdiler

Kiraladıkları apart daireyi kumarhaneye çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 07:03 | Son Güncelleme

Karaman’da kiralık apart dairede kumar oynayan 17 kişi, polisin gece yarısı düzenlediği baskında suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Abbas Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apart binanın birinci katındaki dairede kumar oynatıldığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlatarak daireyi izlemeye aldı. Kumarhaneye dönüştürülen daireye şahısların girmesiyle birlikte baskın yapıldı. Eve giren ekipler suçüstü yaparak masalarda kumar oynandığını tespit etti. Polis evdeki kumar malzemelerine el koyarken, apart daireyi kiralayan S.Z’ye kumar oynamaya yer temin etmekten, diğer 16 kişi de sosyal mesafeye uymamaktan dolayı işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.
Şahıslar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

(İHA)

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