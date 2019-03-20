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Kiraladıkları araçla il il, market market gezip soygun yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 00:28 | Son Güncelleme

Kiraladıkları araçla il il, market market gezip soygun yapan zanlılar bu sefer yakayı ele verdi.

Kiraladıkları araçla il il, market market gezip soygun yaptılar

Kiraladıkları araçla il il, market market gezip soygun yapan zanlılar bu sefer yakayı ele verdi. 12 ilde hırsızlık yapıp ortadan kaybolan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Sabıka kaydı kabarık olan soyguncular çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bartın’da faaliyet gösteren bir market zincirinde yapılan sayımda iki adet cep telefonunun eksik olduğu belirlendi. Market görevlilerinin güvenlik kamerası incelemesinde 2 kişinin markete girerek telefonları çaldıkları görüldü. Durumun Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların 13 ayrı suçtan kaydı bulunan R.D. ile 10 ayrı suçtan kaydı bulunan M.B. isimli şahıslar olduğunu belirledi. Emniyet güçleri ayrıca şahısların Ankara’dan kiraladıkları araçla önceden de Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Konya ve Karabük’te aynı yöntemle hırsızlık yaptıklarını, Bartın’da işledikleri suçun ardından da sırasıyla Zonguldak, Bolu, Kastamonu ve son olarak Sinop iline gittiklerini tespit etti. Zanlılar son hırsızlık olayı için gittikleri Sinop’ta kıskıvrak yakalanırken, Bartın emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kiraladıkları araçla il il, market market gezip soygun yaptılar

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