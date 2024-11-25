HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kiraladıkları dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı: Ev sahibi ve eşi tutuklandı

Kiraladıkları dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı: Ev sahibi ve eşi tutuklandı

25.11.2024 17:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'nin Bor ilçesinde kendilerinden haber alınamayan, kiraladıkları dairede 2 gün sonra kanlar içinde cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan (40) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın’ın (48) cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Özkan'ın vurularak, Yalçın'ın ise boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, cinayet şüphelileri olarak ev sahibi ve eşini gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kiraladıkları dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı: Ev sahibi ve eşi tutuklandı

Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı. 22 Kasım günü Toplu Konut Mahallesi’ndeki bir adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın’ın kanlar içerisindeki cesediyle karşılaştı.

SEVGILILERI-OLDUREN-CIFT-YAKALANIP-TUTU_437810_129689

KADIN DARBEDİLİP BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın’ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Özkan’ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın’ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Otopsi raporuna göre Hüsniye Yalçın'ın darbedilip boğulduğu, Ramazan Özkan'ın ise tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

SEVGILILERI-OLDUREN-CIFT-YAKALANIP-TUTU_437811_129689

Olaya ilişkin gözaltına alınan Hüsniye Yalçın’ın eşi A.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SEVGILILERI-OLDUREN-CIFT-YAKALANIP-TUTU_439450_129689

CİNAYETTE KULLANILAN TABANCA VE BIÇAKLARI GÖMMÜŞLER

Soruşturmayı derinleştiren İstihbarat Şubesi, Asayiş Şube Cinayet Bürosu ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özkan ve Yalçın’ın kiraladığı evin sahibi S.H. ve eşi F.H.'yi gözaltına aldı.

SEVGILILERI-OLDUREN-CIFT-YAKALANIP-TUTU_439454_129689
Sorgularında cinayeti işlediklerini itiraf eden çiftin yer gösterme işlemi sırasında toprağa gömülü halde kurusıkıdan bozma 1 tabanca, 2 bıçak ve 1 kelepçe ele geçirildi.

SEVGILILERI-OLDUREN-CIFT-YAKALANIP-TUTU_439453_129689
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H. ve eşi F.H. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet Niğde Bor
En Çok Okunan Haberler
GSS borçlarına af yolda! 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek

GSS borçlarına af yolda! 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek

G.Saray'da ayrılık kesinleşti! Ocak ayında veda ediyor...

G.Saray'da ayrılık kesinleşti! Ocak ayında veda ediyor...

İstanbul'daki seri cinayetlerin sebebi ortaya çıktı! Berber detayı

İstanbul'daki seri cinayetlerin sebebi ortaya çıktı! Berber detayı

Kreş iddiası sonrası Bakan Kurum CHP'ye sert çıktı

Kreş iddiası sonrası Bakan Kurum CHP'ye sert çıktı

Kreş tartışması sonrası Bakan Tekin'den yeni açıklama: Özel ve İmamoğlu alenen yalan söylüyor

Kreş tartışması sonrası Bakan Tekin'den yeni açıklama: Özel ve İmamoğlu alenen yalan söylüyor

Kreş kararı sonrası İmamoğlu'ndan hodri meydan: Cesaretin varsa hadi gel kapat, bekliyorum

Kreş kararı sonrası İmamoğlu'ndan hodri meydan: Cesaretin varsa hadi gel kapat, bekliyorum

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.