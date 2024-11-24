Kiraladıkları dairede cesetleri bulunmuştu! Cinayete kurban gittikleri anlaşıldı

Niğde'nin Bor ilçesinde kendilerinden haber alınamayan, kiraladıkları dairede 2 gün sonra cesetleri bulunan 40 yaşındaki oto tamircisi Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu öne sürülen 48 yaşındaki Hüsniye Yalçın’ın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Aileleri tarafından 22 Kasım'da kayıp başvurusunda bulunulan ve Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'taki bir dairede cansız bedenleri bulunan evli ve 3 çocuk babası Ramazan Özkan ile evli ve 4 çocuk annesi Hüsniye Yalçın'ın ölü bulunmasıyla ilgili Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri inceleme başlatmıştı.

CİNAYETE KURBAN GİTTİLER!

Ramazan Özkan ve sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın'ın ölü bulunmasının arından ekiplerin incelemesi sürerken, otopsi raporunda kadının önce darp edildiği ve ardından boğularak öldürüldüğü, Özkan'ın ise tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüsniye Yalçın'ın kocasının ise işlemlerinin ardından salıverildiği öğrenildi.

Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ı öldüren kişi veya kişileri bulmak için Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

(İHA-DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır