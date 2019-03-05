Kiraladıkları evde esrar üreten 2 kişi tutuklandı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR (DHA)- KIRŞEHİR'de kiralıkları evde esrar üreterek sattıkları öne sürülen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir polisi, H.O.B. ve S.Ç.'nin kiraladıkları 2 ev içinde uyuşturucu madde yetiştirdikleri ihbarını aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis, eş zamanlı olarak 2 adrese baskın düzenledi. Baskında polis, evlerde esrar üretimi için kurulan sistem ve düzeneklerini tespit etti. İki evin her odasına farklı ışık ve ısıtma sistemi kurulduğu belirlenen dairelerde yapılan aramada 232 gram esrar, saksılar içinde ekili kenevir bitkileri, 3 hassas terazi, dijital materyaller, 26 bin lira para, kira ve abonelik sözleşmeleri ile 3'er tabanca ve tüfek ele geçirdi. Dairelerde inceleme yapan ekipler, esrar yetiştirilmesinde kullanıldığı değerlendirilen havalandırma sistemi, filtre, fan, ısı ve nem ölçer cihazları, zaman ayarlı prizler, led lambalar, sıvı bitki besleyici, 706 tohum çimlendirme kapsülü, saksı, termometre, sıvı gübre, bitki kimyasalı, uyuşturucu paketlemede kullanılan kilitli poşetler buldu. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan H.O.B. ve S.Ç, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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