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Kiraladıkları evde fuhuş yaptıran 2 sevgili gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kiraladıkları evde fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen 2 sevgili ve fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kiraladıkları evde fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen 2 sevgili ve fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanda fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen adresi takip altına aldı. Apartmandan çıkan ‘müşteri’ sıfatındaki şahısların ifadesini alan ekipler, evde bulunan 2 Azerbaycan uyruklu kadınların fuhuş yaptıkları bilgisine ulaştı. Ekipler daha sonra belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı H.A. (47) ve 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyadan ilan vererek müşteri buldukları ortaya çıktı
Gözaltına alınan kadınlar Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyette şahısların verdiği ifadelerinde H.A. ve sevgilisi olduğu iddia edilen M.S. (31)’in sosyal medya üzerinden ilan vererek müşteri bulduklarını söyledikleri öğrenildi. Alınan ifadeler doğrultusunda M.S. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından fuhuş yaptıkları belirlenen Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı 2 kadın serbest bırakıldı. Fuhuşa aracılık ettikleri tespit edilen H.A. ve M.S. ise tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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