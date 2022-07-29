Kiraladıkları evde yaptıkları "pes" dedirtti! Bulaşık makinesinden bile çıktı

Antalya'da iki şahıs, kiraladıkları daireyi adeta uyuşturucu tarlasına çevirdi. Yapılan aramalarda, bulaşım makinesi içerisinde bile skunk adı verilen madde bulunurken 4 kişi gözaltına alındı...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çamlıbel Mahallesi’nde B.K. ve A.R.T. isimli şahısların kiraladıkları dairede kurdukları düzenek ile skunk bitkisi yetiştirdikleri bilgisi alındı. Bilgi üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile söz konusu adreste arama yapıldı.

BULAŞIK MAKİNESİNDE BİLE BULUNDU

Evin tüm odaları, balkonu, dolapları ve bulaşık makinesinin içerisinin kontrol edildiği aramada; 1 adet uyuşturucu madde laboratuvarı, 540 gram skunk maddesi, 27 kök skunk, 1 adet hassas terazi, 2 adet makas, 10 gram skunk tohumu ele geçirildi. Yapılan araştırmalar sonucu 2 şahsın uyuşturucu madde almak için eve girdikleri tespit edilerek uyuşturucu madde ticareti yapıldığı anda evde bulunan 2 şüpheli ile birlikte toplam 4 şüpheli olay yerinde yakalandı. Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi. (İHA)



