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Kiraladıkları evden medresenin altına kazı yapan 2 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 22:11 | Son Güncelleme

Kiraladıkları evden medresenin altına kazı yapan 2 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2 şüpheli, kiraladıkları evin odasından yandaki medresenin eyvan kısmında gömülü olduğunu düşündükleri üç lahite ulaşmak için kazı yaparken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 2 yıl önce, merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde mobilya imalatı için kiralandığı öne sürülen müstakil bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 2 ay süren takibin ardından eve operasyon düzenledi.

Operasyonda T.A. ve E.Y. suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile kazıda kullanılan malzemeler de ele geçirildi.

Zanlıların, evin bir odasının zemini 10-12 metre kazarak yaklaşık 20 metre yakındaki 1339 yılında Eretna Devleti tarafından yaptırılan Köşk Medresesi'nin eyvan kısmında gömülü olduğunu düşündükleri 3 lahite ulaşmaya çalıştıkları belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eretna devleti kaçak kazı Kayseri

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