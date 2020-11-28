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Kiraladıkları lüks araçla iş adamlarını gasp eden şahıslar yakalandı

28.11.2020 14:20 | Son Güncelleme:
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Kiraladıkları lüks araçla iş adamlarını gasp eden şahıslar yakalandı

Gaziantep’te kiraladıkları lüks araçla organize sanayi bölgesindeki iş adamlarını gasp eden iki şüpheli şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.İddiaya göre, Gaziantep’te lüks araç kiralayan E.A.

Gaziantep’te kiraladıkları lüks araçla organize sanayi bölgesindeki iş adamlarını gasp eden iki şüpheli şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
İddiaya göre, Gaziantep’te lüks araç kiralayan E.A. ve M.T. isimli iki şüpheli şahıs, kiraladıkları aracın plakasını söküp organize sanayi bölgesinde iki iş adamının değerli eşyalarını gasp etti. Yaşanan olayların ardından özel ekip kuran emniyet güçleri, lüks araçla gasp yapan iki şüpheliyi yakalamak için gasp olaylarının yaşandığı bölgede bulanan 140 kamerayı inceleyerek şahısların kimliklerini tespit etti. Kimlikleri belirlenen şahıslar, yapılan operasyonla yakalandı.
Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kiraladıkları lüks araçla iş adamlarını gasp eden şahıslar yakalandı

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