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Kiraladıkları otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 16:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir firmada kullanılmak üzere kiralanan otomobil, seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.

Şanlıurfa’da bir firmada kullanılmak üzere kiralanan otomobil, seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 LP 9128 plakalı Renault marka otomobil klima kontağından çıkan kıvılcımlar nedeniyle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılmaz hale geldi.
Araç içerisinde bulunan İbrahim Halil Erduran, seyir halindeyken klima kontağından çıkan yangın sonucu kiraladıkları aracın yangını söyledi.

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