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Kiraladıkları otomobille hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 12:09 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hırsızlık yapmak için markete girerken fark edilip, polisten kaçarken kiraladıkları otomobille kaza yapan 3 kişi yakalandı.

Haber - Kamera Mehmet YİRUNÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hırsızlık yapmak için markete girerken fark edilip, polisten kaçarken kiraladıkları otomobille kaza yapan 3 kişi yakalandı. Araçta, tabanca, tüfek ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olay, Nusratiye Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. İstanbul'dan kiraladıkları 34 LV 3170 plakalı otomobille Çorlu'ya gelen şüpheliler, R.S.'ye ait marketin demir parmaklıklarını demir makası ile kestikleri sırada apartmandan bir vatandaşın görmesi üzerine kaçtı. Plakayı alan vatandaş durumu polise bildirdi. Otomobili takibe alan polis ekipleri Omurtak Caddesi üzerinde 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan araç ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sırasında otomobil kaza yaptı. Polis, kazayı yara almadan atlatan otomobilde bulunan şüpheliler S.S., O.Ç. ve E.B.'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada 1 tabanca, 1 av tüfeği ile demir kesme makası, keser, balta, testere ile hırsızlıkta kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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