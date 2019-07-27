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Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 20:53 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte sandal kiralayarak Sapanca Gölü'ne açılan Eren Gültekin (13), göle düşerek kayboldu.

Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte sandal kiralayarak Sapanca Gölü'ne açılan Eren Gültekin (13), göle düşerek kayboldu. Gültekin için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Sapanca Gölü'nün Kartepe ilçesi sınırlarında kalan Eşme açıklarında meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte sandal kiralayarak göle açılan Eren Gültekin, kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta henüz bilinmeyen nedenle göle düştü. Gözden kaybolan çocuğun arkadaşlarının sandalla karaya dönerek haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD'a bağlı dalgıçlar bölgede arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarında Eren'e ulaşılamadı.
Arama çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kaybolduKiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kaybolduKiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kaybolduKiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu

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